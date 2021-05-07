原住民打獵須使用「自製獵槍」、事先申請是否違憲，司法院大法官7日將公布釋憲結果，一旦遭宣告違憲，台灣的槍枝管制將面臨重大衝擊，警政署原本以治安考量管制狩獵用槍的方式，也須依釋憲結果做出大幅度的調整及因應。

提釋憲的布農族人王光祿強調狩獵是原民的傳統文化，「獵人無罪、法律違憲！」；卑南族人潘志強說，獵人擁有安全 獵槍的權益，罔顧性命的法律應立即改善。

另一聲請人張家豪法官主張，空氣槍被認定非「自製獵槍」，原住民網購空氣槍打獵卻須受刑罰， 有違憲之虞。

槍械主管機關警政署表示，已開放原民可使用「自製獵槍」打獵並免除刑罰，現行的槍枝管制措施並無違憲，基於安全考量，也不宜開放空氣槍做為獵槍。

至於動物保護法及禁止捕殺保育動物部分，在憲法法庭上擔任鑑定人的林明鏘則主張，捕殺保育動物處以刑罰的規範合憲，有違憲爭議的是限制打獵使用「自製獵槍」，另有多名鑑定人也持同樣的看法。

(中時 )