基隆一名9歲女童3月初去某間英語補習班上課，外籍老師疑似上課方式不當，指示同學把手壓在女童頭上，使其重心不穩摔倒，頸背被20多人重壓16秒，回家後因疼痛無法入睡，就醫發現有可能是「頸部椎間環纖維破裂」，但補習班的處理態度，讓女童媽媽在臉書發千字文控訴，並憤而提告該補習班及外籍老師。

基隆一位媽媽昨在臉書社團《爆料公社二社》發文表示，2021年3月5日晚上，9歲女兒在某間英語連鎖補習班上課，當晚去接孩子回家時，孩子不斷哭喊頸背疼痛，讓她聽了既心疼又擔心，隔天就立刻帶孩子去醫院照X光，結果發現頸椎呈現僵直狀態，因此便前往補習班調閱監視器畫面，才發現女兒受傷竟是同學與老師的緣故。

女童媽媽指出，監視器畫面中看到當晚的上課狀況，大家認真學習英文單字，但外籍老師帶活動的時候，竟下令讓全班學生的手放在女兒頭上，導致女兒重心不穩摔倒，20多位學生也跟著倒下來、壓在女兒的頸背上，堆疊時間長達16秒，當下外師卻完全沒阻止，也沒有請同學離開，「最終導致我女兒頸椎受到嚴重創傷」，讓她很氣憤。

女童媽媽透露，白天她和老公瘋狂帶著孩子四處求醫，但女兒的情況也不見好轉，後來照了核磁共振成像（MRI）後，醫生認為女兒可能是「脊椎骨裂」，需要穿著頸背架，讓身為媽媽的她心都碎了。而補習班方面，雖然每次看診都有派人來付掛號費，但當「疑似脊椎骨裂」的診斷出來後，對方竟開始著手準備律師。

女童遭20位同學重壓，回家哭喊好痛，就醫檢查發現可能是「脊椎骨裂」。（圖／翻攝自爆料公社二社）

女童媽媽痛訴，這2個月來的每一天，她們都因為女兒的病況過著愁雲慘霧的日子，看著女兒脊椎受傷，看著她飽受疼痛折磨，看著愛讀書的她，如今只能躺著手舉課本哭著讀，還問她不能寫作業怎麼辦？她真的感覺快不行了，只覺得世界上所有的快樂都離她很遠，看著孩子傷成這樣，脊椎的傷讓她真的很害怕。

女童媽媽表示，4月28日再度就醫，醫師看了MRI的結果認為恐是頸椎第三、四節的椎間盤有傷，這是成人很經典的頸因性頭痛，可能是椎間盤受外力擠壓而有裂或是傷到。隔天帶著女兒去權威醫師那邊看診，卻被告知椎間盤可能去擠壓到椎動脈，讓身為媽媽的她終於崩潰大哭，不懂好好的一個孩子、一個只有九歲的孩子為何要受這種苦？本來開開心心送去學英文，又不是去攀岩場，怎會傷到這樣？

女童媽媽昨天收到醫師診斷出，女兒「頸部椎間環纖維破裂」，由於該部位分佈著相當多的神經，因此治療非常麻煩，但也終於知道寶貝女兒痛成這樣的原因。並在貼文中附上女兒每晚睡前因疼痛哭鬧的音檔，並決定提告補習班和該名外籍老師。

女童遭20位同學重壓受傷，就醫檢查發現是「頸部椎間環纖維破裂」。（圖／翻攝自爆料公社二社）

最後女童媽媽表示，事發至今已有2個月，補習班看似要負責，但又不願意負責，直到她向補習班負責人表示將PO文提醒大家，對方才終於出面道歉，但一切都太晚了，兩個月來避不見面，真的太可惡。

(中時新聞網)