公視主持人陳信聰因邀請藻礁公投主持人潘忠政訪問，被質疑立場挺藻礁，近日遭1450和挺綠網友的出征，甚至有不理性網友還要陳信聰帶家人去藻礁自焚，對此，陳信聰也在臉書無奈回應，表示這樣講法太過份。

公視政論節目「有話好說」在今年2月及3月份曾邀請潘忠政上節目，後卻遭到綠營網軍出征及網友的攻擊。對此，陳信聰在上月22日的臉書先發文表示，「部分綠營人士對環團以及潘老師有很多批評，藻礁公投走到這一步，環團與政府至今依然努力對話溝通，避免對撞雙輸，雙方都很值得肯定」，並認為，「或許潘根本不在意外界對他貼上挺藍挺綠左膠誤國中共同路人的標籤，數千年的藻礁不要毀在我們這一代，才是唯一的目標。少數綠營在攻擊潘以及環團時，恐怕得先想想，或許潘老師才是最大的英粉」。

陳信聰4月22日臉書。（圖片摘自陳信聰臉書）

不過，陳信聰的說法卻引發綠營支持者更大的反彈，陳信聰其在新黨擔任助理的過往更被網路挖出檢視，陳信聰為此3日在臉書發文稱，「回應1450極為愚蠢，不過我還是做了這件蠢事」。

陳做出7點回應，表示自己從來不是新黨黨員，也不是新黨助理(黨團或黨部)。因為父親去世，書念不下去，剛好有個工作機會，於是當了一年朱惠良的國會助理，主要推動教育文化法案。許信良跟朱惠良競選正副總統時，他也參與了文化政策以及教育政策白皮書的撰寫。

陳更強調，那是段光榮的日子，當時朱惠良與趙永清、曹啟鴻等不同黨派立委，共同推動了許多重大法案，而他及同事主責的競選白皮書，獲得輿論以及專業團體的高度肯定；陳感嘆，都2021年了，不要繼續玩政治獵巫的低級手段，別忘了小英在國民黨時期當過國安會諮詢委員，前主席卓榮泰也曾經正式秀出國民黨證，更別說現在還有太多由藍轉綠的政治人物。

陳信聰3日臉書。（圖片摘自陳信聰臉書）

本以為風波應到此結束，但陳信聰在4日的節目上邀請中興大學環境工程系教授莊秉潔和地球公民基金會副執行長蔡中岳談論三階外推方案議題，又遭批評有特定立場，陳信聰也隨即在臉書表示，在藻礁議題上，節目數度邀約各界專業學者和官員參與，只是他們的時間或是意願無法配合，並非只邀請特定立場來賓，回應外界疑問，特此說明。

陳信聰4日臉書。（圖片摘自陳信聰臉書）

但陳信聰仍持續遭網友攻擊及謾罵。因此，陳信聰6日在臉書發文表示，「罵我不中立、不客觀、左膠、新黨走狗、中共同路人、孬、危害台灣、瞎了狗眼....我覺得都還好。但說幹你涼、帶家人去藻礁自焚...這就太過分囉，話說回來，我媽重度失智、長期臥床，你們真的有必要氣到罵我這種話」？

陳信聰6日臉書。（摘自陳信聰臉書）

(中時新聞網)