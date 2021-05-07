美髮師方兆杰5日凌晨3時許酒駕撞死媒體人黃暐瀚母親，引起各界再度關注酒駕問題。國民黨立委李貴敏表示，同黨立委曾銘宗上月原計畫提案修正《菸酒管理法》，要求販酒業者提供酒精測試儀器及代客叫車服務，以遏止酒駕亂象，但當時財政部官員認為，國內販酒業者高達10萬多家執行面有困難，故打了回票。對此，李直言：「政府是否欠黃暐瀚一個道歉？」

李貴敏6日在臉書發文表示，自己聽到黃暐瀚的母親遭酒駕肇事致死的憾事，以及他聞訊後堅強以對的態度，實在感到無比傷痛。尤其才上個月，曾銘宗原本計畫提案修正《菸酒管理法》，要求販酒業者應提供酒精測試儀器及代客叫車服務，以求遏止酒駕亂象，但當時財政部是怎麼說的？官員認為國內販酒業者高達10萬多家，數量眾多且經營模式、型態、規模不一，執行有困難，所以法案就此被打了回票，國民黨委員人不夠多，只能擇期再審。

李貴敏坦言，她真的覺得，不作為的行政單位，是不是欠黃暐瀚及他的家人，還有其他的酒駕受害者一個道歉？認定問題或酒測器準確度等問題，都只是執行面的爭議，行政單位動不動說執行有困難，政策都回應審慎評估，好像什麼都不用做，什麼都用執行有困難一語帶過？所有事不用負擔？不用改進不用做？船過水無痕，都讓民眾自己承擔？那要政府做什麼？不僅如此，李更強調「酒駕視同殺人」、「嚴懲不能只是口號」。

文章一出，網友回應熱烈，紛紛表示：「政府保護酒駕者」、「酒駕肇事者，應該以續殺人罪論處！」「真的很心疼黃暐瀚，也很心疼所有因酒駕而痛失至親的人」、「這個政府很奇怪，人家抽煙，怕人家得肺癌、和怕人家吸二手菸，所以菸捐科的得很重，然後又不可以打廣告！可是，酒類也是害人的東西啊！因為喝多了，會造成肝癌，然後酒後駕車，又會肇事害死人！可是卻可以大打廣告」。

(中時新聞網)