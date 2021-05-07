建大(2106)公布第1季財報，受惠於全球車市復甦，新車銷售回溫，以及機車、自行車銷售暢旺，帶動輪胎需求，建大單季營收85.64億元，年成長33％；而主要原料包括天然橡膠、人造膠等自去年下半年上漲，輪胎廠也陸續調漲產品售價，因調漲順利得拉升毛利率至25％，遠優於去年同期19％，稅後淨利6.83億元，每股盈餘0.75元，EPS為歷年同期新高。

建大越南廠因有0％反傾銷稅率利多，目前產能量供不應求表現強勁，轎車胎目前日產能9000～10000條，預計今年底目標拉升到日產量至20000條以上。越南廠是建大金雞母，目前單月獲利可達1.2億元到1.3億元，市場估計建大越南廠今年營收貢獻目標上看90億元。

建大印尼廠也是同步擴增產能，自行車胎日產能35000條，希望增到50000條以上；摩托車胎由3500條增至5500條；印尼廠從去年第3季起已轉虧為盈，隨著營收成長獲利也同步成長。

建大在與佳兆業集團(01638.HK)合作的深圳廠開發案進度方面，深圳廠第一期面積總共約7.8萬平方米，建蔽率4.5倍，總建築面積達33萬平方米，建大可分得超過40％；第一期目前已將廠區淨空，預計年中將開始動工建設，規劃第一期開發計畫共6棟大樓，每棟樓15層以上，最快2024年完工。

此外，園區規劃一半為科技園區，1/4商辦大樓，及1/4住宅區。因鄰近地鐵站及高鐵站優越地點交通便利，目前深圳當地每平方米單價最高可達10～12萬人民幣，起跳約5萬人民幣，保守以每平方米5萬人民幣推算，預估建大深圳廠第一期土地開發案可貢獻建大稅前EPS約31.47元，未來潛在土地開發利益相當可觀。

(時報資訊)