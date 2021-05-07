資訊服務商聚碩(6112)及緯軟(4953)公布第1季財報，聚碩第1季合併營收為29.93億元，合併營業毛利率12.5％，稅後淨利為2.27億元，年成長128％，創單季歷史新高，歸屬於母公司業主淨利2.23億元，每股稅後盈餘1.18元。緯軟第1季合併營收為13.69億元，年增20％，創歷年同期新高，並為歷史次高；單季毛利率23.6％；營業利益及本期淨利為1.17億元及1.08億元，分別季增15％及12％，年成長達雙位數；稅後淨利1.08億元，也創歷年同期新高，每股盈餘1.64元。

聚碩董事長李昌鴻表示，聚碩以提供企業數位轉型所需的一站式服務為核心，在後疫情時代，企業單憑強大的主機/儲存系統、網路設備或資料庫等IT基礎設施，已不足以匯聚創新轉型的動能。

李昌鴻指出，聚碩理解市場需求，並熟悉國外大廠的推廣重點後，訂定了以「雲服務」、「AI資料分析」、「微服務整合」及「資訊安全」等四大解決方案為主軸的產品發展策略，今後將致力強化相關產品和服務佈局，也與各個產業領域的Domain Know-how做深度鏈結。

聚碩看好疫情趨動下帶來雲端運算的成長動能，客戶將積極強化公有雲和私有雲的部署，近期除已和全球領先的人工智慧解決方案與雲平台公司IBM完成續約，深化夥伴關係外，也正式晉升為Amazon Web Services進階諮詢合作夥伴，無論是上雲，雲地整合或是雲應用開發，皆可滿足客戶需求。

聚碩並持續精實投資組合，增加應用端的策略合作夥伴，強化導入與實際應用，為客戶創造更高的賦能效益。去年起陸續投資顧客關係管理系統整合服務商德鴻、知名ERP顧問服務商前進國際、南非加值服務代理商Corex，今年再增加大數據分析專家典通、數位治理服務的安得數治等，可望持續創造穩健的營收獲利成長動能。

緯軟4月合併營收為4.84億元，月增1.55％，年增11.84％，持續創下單月新高，前4月累計合併營收為18.53億元，年增17.87％。首季營運的貢獻主要來自金融科技及數位轉型帶動的成長，就整體市況來看，樂觀預期市場對資訊服務需求的熱度將持續暢旺。公司在近期成功切入大陸大型互聯網市場，並成為數家知名互聯網電商的合作夥伴，在現有客戶的穩定需求及指標新客戶的快速成長加持下，公司正向看待第2季營運表現，預期營收仍將逐步以堆疊式成長趨勢向上邁進，且毛利率可望回升。

(時報資訊)