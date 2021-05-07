網路詐騙手法層出不窮，為防堵詐騙事件發生，智冠(5478)與刑事警察局緊密合作，近年來積極建立MyCard數位點數平台防詐機制，並主動關懷店家銷售情形與玩家會員購買行為，不斷加強管理及優化系統，成功使MyCard占遊戲點數詐騙案量大幅降低至1成以下，防制成果顯著。

智冠董事長王俊博表示，企業協助打擊犯罪責無旁貸，過去10年來，隨著網路科技的快速發展，民眾越來越依賴網路也帶來許多危機，希望透過主動即時的防詐機制，能夠更快地察覺及防範詐騙事件發生，保障民眾財物安全，提供更安心的消費環境，也要特別感謝警方給予我們很多防制策略上的建議。

MyCard數位點數平台提供上千款遊戲與數位內容服務，除設有全天候24小時客服團隊及內部風控小組，並陸續建置完善的防詐系統，包含「會員帳號重新驗證」、「會員儲值即時監督」、「黑名單預警機制」、線上通報「銷售控管系統」、線下關懷預警「提問彈跳視窗」以及「各通路分店銷售監督系統」，即時掌握每家分店點數銷售異常情形，築起層層打詐防線，守護消費者權益及財產安全。

(時報資訊)