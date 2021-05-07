全球商用置物設備廠益張(8342)首季部分出貨遭遇全球海運貨櫃短缺及紙箱等原物料供貨不順等問題，有局部出貨延遲狀況發生，獲利略減。目前接單仍旺，而缺櫃及紙箱供貨問題將會漸漸改善，第2季營運樂觀以待。

益張首季合併營業收入淨額為3.7億元，年減1.6%，合併毛利率20.4%，較109年同期提升0.2%，歸屬於母公司業主淨利為3,049萬元，年減少4%，基本每股盈餘為新台幣0.91元，較109年同期減少0.04元。

益張指出，第二季應用於醫療照護領域高附加價值產品，銷售比重將比第一季提高，目前整體接單也持續暢旺，評估海運貨櫃短缺及紙箱供貨不順等問題，應可以逐季改善，對於第二季營運仍保持樂觀看待。

益張109年歸屬於母公司業主之淨利為新台幣1.89億元，年增85%，每股純益為5.63元，董事會已決議每股擬配發4元現金股利。

(時報資訊)