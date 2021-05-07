橘子(6180)第1季合併營收為31.1億元，年減2％，主要去年1月《天堂M》推出全新職業，改版力道較強，今年第1季則以職業優化為主；《新楓之谷》新職業改版效益佳，單季產品營收再次創下歷史新高，也使得第1季合併營收與去年同期相當；營業毛利為12.2億元，毛利率39％；營業利益為4.3億元，年減15％，主要《龍之谷：新世界》第1季上市，行銷費用較去年同期增加。歸屬母公司業主稅後淨利為3.1億元，年減18％，每股盈餘為1.76元。

今年第1季手遊以《天堂M》領軍貢獻營收，端遊《新楓之谷》則得利於消費端對台灣IP聯名正面迴響，成功吸引玩家回流；樂點受益於遊戲旺季，第1季營收順勢成長。

橘子支付逐步擴大營業規模及認知度，交易金額與上季相較成長3成、年增逾10倍，交易筆數季增75％、年增達3倍。其中，3月橘子支付活躍用戶中，綁定beanfun!ID的用戶佔9成、全季平均達到78％；而有74％使用者透過beanfun!進入有閑電商，顯示平台戰略下的全生態布局初展成果。

展望第2季，《新楓之谷》、《天堂M》將推出改版內容，預計有1～2款新品上市，持續擴大遊戲市占。集團旗下新策展品牌「橘子嘉年華」在寒假達成1.6萬同時觀看人數、140萬觸及人數的初期里程碑，將在暑期加倍擴大規模及觸角，於三創生活及光華商場舉行大型線上線下活動，並與來自遊戲、音樂、直播等跨領域商業夥伴結盟，並導入多元消費場景，期能創下參與人數新高之外，更能導入新一波營收能量。

(時報資訊)