基士德-KY(6641)首季營收為3.62億元，較去年同期成長45.45%，稅後淨利為0.27億元，較去年同期成長106.6%，每股盈餘為0.84元。

基士德-KY並於2021年在台灣設立子公司基士德環科公司，積極投入智慧水務相關業務，已陸續獲得成效。基士德主要營運地為中大陸地區，中國大陸於2020年9月提出2030碳達峰、2060年碳中和提案，並將於十四五推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易，節能減排將成為約束性指標，污水處理市場的節能減碳，預估將於十四五期間產生龐大市場需求。

基士德第一次無擔保可轉換公司債承銷案，發行總面額為新台幣3億元，採競價拍賣方式承銷，此次發行可轉債總張數共3,000張，扣除依法承銷團保留自行認購450張，餘2,550張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率105%，轉換價格訂為76.0元，競拍底標價為100元，於5月6日開標，合格投標數3,666張，合格標單189筆，美國標決定競拍得標價格，最低得標價格為101.5元，最高138元，得標加權平均價格為104.64元，預計將在5月17日掛牌交易。

(時報資訊)