網家(8044)公布第1季財報，單季營收114.9億元，僅次於去年第4季的電商旺季，創歷年單月營收次高，年增7.6％，本期淨利1.42億元，年增38％，歸屬母公司淨利1.37億元，創下2017年第2季以來新高，每股盈餘1.17元。由於疫情促使宅經濟帶動內需，電商市場的強勁拉力刺激年後買氣逆勢成長，第1季營收動能主要來自旗下PChome 24h購物的銷貨收入、比比昂(海外代購代標平台)及PChomeSEA(東南亞一站式服務平台)等跨境服務。

網家多管齊下創新銷售模式，電商服務持續推進品牌策略，跨足OMO市場，藉由提供體驗服務加深品牌認同、提高轉化率。旗下PChome 24h購物於農曆新年前後，湧入年節採購、除舊布新、開工與開學商機，刺激全站買氣；首季亦攜手日系生活品牌MUJI無印良品，打造全新線上品牌旗艦館，且上線期間限時優惠，為當月創造雄厚消費能量。此外，深化垂直電商營運型態，深耕特定族群與產品、廣拓實體銷售通路，如旗下MiTCH(時尚選貨平台)已進駐超過百家官方授權經銷品牌，並結盟POCO、GARMIN、APUJAN等知名品牌進行跨界整合行銷合作。年初正式宣布的PChomeX家好選物，目前銷售通路觸角已延伸至全家便利商店等實體通路，強化線下消費者觸及率，拓展新型態營收來源。

近期跨境需求高漲，子公司加速發展海外服務，滿足消費者無法出國的購物需求。旗下比比昂專注海外代購及代標市場，其中，提供採購日本商品享超值空運價格服務，大幅降低消費者採購成本，帶動業績回溫，且今年第一季再與SG Holdings集團旗下SGH Global Japan合作，透過雙方在台、日的電商及物流優勢，輕鬆採購日本好物，正面效益將逐漸顯現。PChomeSEA則提供一站式跨境服務平台，將台灣優質商品賣進東南亞各國，帶動農曆年前年節禮盒買氣。

網家擴大PChome網路生態圈為目標，布局電商本業，橫向積極結盟各界資源，縱向推動知名品牌進駐計畫，迎接OMO虛實融合的消費趨勢，且持續建構智慧倉儲，優化配送服務；另一方面，加速拓展跨境電商、金融科技等業務發展，以期創造全新能量。

(時報資訊)