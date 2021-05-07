記憶體廠華邦電(2344)第一季合併營收再創新高，受惠產品價格上漲，毛利率勁揚至37.56%，稅後純益15.86億元，季增約3.5倍，每股純益0.4元，創下近10季以來新高紀錄。

第一季記憶體市況續熱，華邦電第一季營收213.25億元，季增4.79%，年增84.65%；毛利率37.56%，季增7.16個百分點，年增13.43個百分點；稅後純益15.86億元，季增3.5倍，較去年同期轉盈，每股純益0.4元，單季就賺贏去年全年的EPS 0.33元。

華邦電第一季受惠利基型DRAM、NOR Flash等產品需求強勁，加上漲價效益，營收再創單季新高，EPS也達到二年半以來高點。

華邦電於先前法說會表示，目前市場需求強勁，第二季漲價效益可望更為明顯，並預期供給吃緊的情況，將持續至下半年。

華邦電總經理陳沛銘於上次法說會表示，去年以來受到疫情影響，生活型態與經濟模式產生很大的轉變，加上美中對抗、5G及AI等新應用興起，今年半導體產業非常樂觀，記憶體產業也進入一樣的循環。由次利基型DRAM主要供應商持續將較低階的DRAM產能，轉換至生產CIS，導致DDR3供給轉緊，並預期NOR Flash及SLC NAND Flash供給吃緊情況，將持續至下半年。

(時報資訊)