苗栗分局公館派出所長吳國基，前(4日)晚間率2名員警持拘票前往公館一名有嚴重暴力傾向，涉及家暴與毀損的鍾姓男子家中進行拘提時，遭到鐘男手持武士刀拒捕，警利用辣椒水、防彈臂盾進行制伏搏鬥之際，員已將鐘嫌壓制，未料突然又遭鐘嫌拿起武士刀猛刺，當場刺穿所長腹部，但所長卻不知自己受傷，直到鐘嫌上銬後，由其餘員警戒護後，才發現自己血流如注，立刻送醫急救，經手術後已無生命危險。

苗栗公館派出所長拘提暴力嫌犯，遭武士刀刺穿腹部送醫脫險。(戴志揚翻攝)

苗栗公館派出所長拘提暴力嫌犯，遭武士刀刺穿腹部送醫脫險。(戴志揚翻攝)

根據警方調查，苗栗警分局公館所所長吳國基、巡佐劉家隆、警員湯雍誠等3人4日晚間持地檢署核發之拘票前往鍾姓受拘提人家中執行拘提，因事前已收到考量鍾嫌有暴力傾向且情緒不穩，具有高度攻擊性。

苗栗公館派出所長拘提暴力嫌犯，嫌犯持武士刀抵抗，刺穿所長腹部送醫脫險。(戴志揚翻攝)

所有員警著防彈衣、臂盾、警棍、辣椒水等裝備，由鐘嫌父親帶著員警進入鐘嫌躲藏房間，因房間相當狹小，僅能容3人左右，當時房間內沒開燈，鐘嫌父親一開燈後，只見鐘嫌手拿武士刀坐在床頭，一見到員警立刻發狂，立刻持刀、棍拒捕。

員警見狀立刻以辣椒水及警棍，順利將鐘嫌刀、棍擊落後，一擁而上將鐘嫌強力壓制，但是鐘嫌剛壓制在地上時，突然撿起遭擊落之武士刀攻擊員警，一刀從防彈衣臂下的縫隙中，刺入所長腹部。

苗栗縣警局長周煥興獲報後立刻前往醫院探視慰問同仁與家屬。(戴志揚翻攝)

當下所長並不知其腹部已遭犯嫌刺傷，為避免其他危害仍在現場指揮壓制，順利將鐘嫌逮捕上銬，直到消防救護人員到場後檢視傷勢，才發現自己腹部血流如注，立刻隨即送醫急救，發現小腸及腹腔有穿刺傷，經醫院進行緊急手術後，恢復狀況穩定，目前仍在加護病房觀察。鍾嫌左手遭劃傷，經送醫治療傷勢穩定，詢後依加重妨害公務罪等罪嫌移送偵辦。

苗栗縣警察局局長周煥興獲悉後立即至醫院探視吳所長及慰問家屬，警政署署長並指示務必全力協請醫院給予最良善的醫療照護。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，派出所長研判嫌犯有攻擊他人風險，攜帶完整應勤裝備，見嫌犯持刀、棍與警對峙時，能冒險犯難擊落嫌犯刀、棍後進行逮捕，負傷後仍奮力壓制嫌犯，對於其英勇執法態度及作為給予高度肯定外，另表示警察工作處於高風險環境是不變的宿命，太太見吳員就診時痛苦非常心疼，對於吳員基於警察保護民眾的職責英勇作為值得嘉許，希望能早日康復回到工作崗位。

(中時新聞網)