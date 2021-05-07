每逢佳節倍思親，下週日就是一年一度的母親節，近來資深藝人曹西平也頻頻發文，懷念與母親生前的點滴，不過提到父親過世後，所有身後事都是他一人攬下來獨自處理，不禁感嘆：「傷害已經造成了，怎麼可能疤好了忘記疼」。

曹西平透露母親走的時候一句話都沒交代，父親走時手足們都置之不理，全是自己一個人攬下來處理，宛如只會在八點檔發生的劇情，讓他坦言面臨人生最大的挑戰，甚至覺得生不如死，對於有人安慰時間可以淡忘一切，他則相當不苟同：「傷害已經造成了，怎麼可能疤好了忘記疼」，更將砲火對向手足怒斥：「丟臉丟到家還不夠嗎？家醜事情還需要演嗎？這種戲碼演的出來嗎」。

媽媽妳走的時候 真的ㄧ句話都沒有說，，，，，？ 爸爸活著我照顧 爸爸往生了我ㄧ個人埋葬 所有房子的貸款我處理 每個月的貸款我在還 有時候說這些事情時 我都覺得好像八點檔 怎麼會有這樣子的人出現在我的生活裡面 我真得不敢相信 這件事情是我人生... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年5月6日 星期四

對於被外界指出負面情緒很重，曹西平反嗆：「不瞭解人家少在那邊批評人家，也不要自以為很瞭解人家」，強調自己人生相當值得精彩，若不喜歡聽的人不要跟他做朋友，畢竟這輩子走來真的沒有什麼朋友，更罕見道出內心話：「如果不是我夠堅強，還真的熬不到現在，如果不是我夠勇敢獨立，真的早就輕生了」。

對此，網友也留言紛紛為他打氣：「別人我們無法去改變，只能改變自己，重要的是自己要活的精彩，要快樂的過每一天」、「說出來總比悶心裡悶到生病的好，反正做再好還是會有人挑毛病，不如自己開心就好」、「這不是負面情緒多，是抗壓性高，才可以活到現在」。

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