全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY(5227)2021年第一季營收比去年同期成長，本業營運毛損年減44%，但業外虧損增加，整體營運仍虧損，每股稅後淨損0.75元。

立凱電第一季合併營收4493萬元，較去年同期成長38%；稅後淨損1.19億元，每股稅後淨損0.75元。公司表示，營收規模增加且致力優化產品組合，第一季營業毛損較去年同期減少44%。但是，第一季的業外支出因對五龍電動車可轉換公司債債權所提列之資產減損損失較去年同期增加，第一季稅後淨損因而較去年同期增加33%至1.19億元。公司表示，此資產減損不影響現金流量，若不計資產減損，第一季稅後淨損縮小至6813萬元，較去年同期減少18%。

隨著客戶測試需求增加，公司營收亦隨之回升。4月合併營收1245萬元；累計1-4月營收5738萬元，較去年同期成長67%。

立凱電目前為近20家日韓歐美重量級客戶開發新產品，其中包括汽車公司、傳統電池公司與固態電池公司，由於電動車與儲能客戶都需要2-4年時間開發與驗證測試，待客戶認證完成並開始生產，才會逐步進入擴大量產。

因應未來發展趨勢，立凱-KY現正擴大招募研發及設備領域人才，並提供優渥薪資吸引應屆畢業生，社會新鮮人月薪40,000元起，具備外語能力者月薪更超過50,000元以上，入職後更有優渥的證照獎金制度。

立凱電積極落實企業社會責任，於日前櫃買中心公布第七屆（2020年）公司治理評鑑排名，立凱電連續七年進入第一級距、公司治理排名前5%，是12家七連霸上櫃公司之一。

(時報資訊)