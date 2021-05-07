金管會公布2021年3月信用卡業務市場概況，在繳保費及消費轉強雙動能趨動下，該月簽帳金額回升至2632億元，月增333億元或14.48％、年增350億元或15.34％，改寫同期新高。合計首季簽帳金額7461億元、年增264億元或3.67％，重返成長軌道。

金管會統計，3月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5080萬張，月增0.55％、年增5.13％，總有效卡數約3320萬張，月增0.45％、年增3.23％。循環信用額度約1027億元，月減1.44％、年減6.3％，簽帳金額2632億元，月增達14.48％、年增達15.34％。

3月信用卡簽帳金額雙位數「雙升」、為去年7月以來首見，且金額改寫同期新高。銀行局副局長林志吉分析主要有2原因，一是刷卡繳保費金額增加，主要3家銀行月增達137億元，包括北富銀月增65億元、國泰世華銀月增60億元、中信銀月增12億元。

其次，今年春節落於2月、且連假致使店家營業天數較少，由於3月營業天數較多，帶動一般消費、百貨消費、交通旅遊與電商網購等項目金額均見成長，主要6家銀行合計月增達112億元。

金管會亦首度公布信用卡、電支電票、全國繳費網繳費、簽帳金融卡購物消費與ATM轉帳購物等「非現金支付」消費狀況。2019年交易筆數52.07億筆、金額約4.95兆元，2020年交易比數增至52.21億筆、金額增至約4.97兆元。

而2021年首季非現金支付交易筆數達12.67億筆、交易金額1.29兆元。按金管會訂定目標，非現金支付至2023年底，交易筆數要較2020年底成長達50％、交易金額達6兆元，後續將逐季公告相關統計數據。

(時報資訊)