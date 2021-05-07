金管會公布外資進出最新統計，外資在連2月小幅調節後，2021年4月轉為淨匯入約50.38億美元（約新台幣1408.1億元），終止連2月淨匯出。累計淨匯入金額升至2181.33億美元（約新台幣6.09兆元），突破2020年1月2148.9億美元紀錄、創歷史新高。

金管會統計，外資4月淨匯入約50.38億美元，其中一般外資淨匯入約50.08億美元、陸資淨匯入約0.3億美元。累計外資前4月淨匯入約95.88億美元，其中一般外資淨匯入約95.61億美元、陸資淨匯出約0.27億美元。

而外資4月亦同步反手回補台股、買超581.74億元、終止連3月賣超，其中對上市股票轉買超460.22億元、對上櫃股票亦轉買超121.52億元。累計前4月合計賣超台股收斂至2754.7億元，其中對上市股票賣超收斂至2830.57億元，對上櫃股票則轉為買超75.87億元。

(時報資訊)