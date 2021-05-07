美國南卡羅萊納州眾議會4日無異議通過決議案，重申台灣是美國長期堅定的安全夥伴，支持深化美台教育與經貿交流，並譴責中國侵犯台灣航空識別區，威脅區域安全穩定。

這項決議案由南卡州新科眾議員梅伊（Robert May III）提案，獲代理議長波普（Tommy Pope）等38位議員共同連署，並在今天無異議表決通過。這也是南卡州議會今年通過的第3個友台決議案。

決議案支持中華民國（台灣）民主，並擴大台灣與南卡州之間的關係。

決議案指出，台美是長期的安全夥伴，均堅定維護自由與公平貿易，以及自由、民主、人權和法治的共同價值。

台灣是亞太地區民主自由的燈塔，但中國持續侵犯台灣防空識別區並跨越海峽中線，擴張其在東海與南海的勢力，嚴重危及區域安全穩定。

決議案也同時對香港與新疆情勢表達關切，譴責中國片面違背中英聯合聲明，透過港區國安法與修改選制侵蝕香港自治權，且侵犯新疆人權。

決議案提到，台灣是南卡州第10大出口市場，雙方擁有許多進一步發展經濟的機會。由於中國的不正當商業行為與侵犯人權行為不斷被暴露，台灣作為美國經濟夥伴提供一個安全可靠的替代方案，台灣也採取具體行動擴大與美國雙邊貿易與投資。

決議案並批評中國利用「孔子學院」影響美國學術自由，透過新聞審查迫害媒體新聞自由等作為。同時讚許前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）解除台美官員交往限制，並肯定現任國務卿布林肯（Antony Blinken ）對台安全「堅若磐石」的承諾。

(中央社)