柯文哲「機組員第一順位打疫苗」是國際笑話？ 李秉穎：所有國家都是醫療人員優先

華航機師、諾富特機場飯店群聚延燒，台北市長柯文哲向中央喊話，航空人員施打疫苗順序應放在首位，但中央疫情指揮中心專家、感染科醫師李秉穎表示，世界各國都將醫護擺在接種疫苗第一順位，柯這種講法「會被國際笑」。對此，柯文哲妻子陳佩琪醫師也在臉書發文反問，「台灣AZ疫苗剩到都可能過期了，那麼一個順位涵蓋多個高風險族群，在疫苗足夠之下，很合理啊，為何是國際笑話？」

陳佩琪6日在臉書寫下，「防疫會不會鬧國際笑話？ 當然有可能」，像面對在外經商或求學、可能染疫的國人，去大陸武漢接人要全副武裝，但歐美飛來的卻不用，理由竟是起源地的病毒要特別注意。她說，分析每個地方確診病例的感染源，就知道這個地區疫苗施打的順序該如何，過去我們聽到的幾乎是境外幾人、本土零人，就知道我們以境外移入確診者居多。

陳佩琪說，機師和空服員常飛到國外或接觸旅客，易受感染，他們的免疫系統也和一般人一樣，指揮中心怕公司倒閉 ，改成檢疫三天，「這種怕倒閉改規則，有沒有被國際笑死不知道，但是想做這種改變，就該思考改變疫苗施打順序」。

陳佩琪指出，新聞報導常說有某國確診者或重症者過多，導致醫療體系頻臨崩潰等消息，多半是和當地醫師較少和醫療資源缺乏有關，較少是醫護防護不當受感染而導致體系崩潰。因此她認為，台灣的AZ疫苗數量就算醫護全打了還都有剩，剩到都可能過期了，不論是將高染疫族群拉到較前位施打，或拉到和醫護一起的第一順位施打，一個順位涵蓋多個高風險族群，在疫苗足夠之下，很合理啊，為何是國際笑話？

貼文曝光後，醫師蘇偉碩也留言「台灣太怕被國際笑話了，這本身就是一個國際笑話！」另有網友留言表示，「想買的疫苗買不到，買來的疫苗國人不敢打，還有一堆會過期，我想這個會比較好笑」、「真正讓人笑話的是地方和中央對防疫旅館的疏失互踢皮球」、「各國疫情不同，台灣的問題在境外，視情形作滾動調整才是上策」。

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(中時新聞網)