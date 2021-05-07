小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是車市即將步入年中傳統旺季前夕，國產車大廠台灣本田開出新車漲價第一槍。有車商透露，進口車商早已陸續利用產品年式轉換、發表小改款的時機來調整售價，透過調整配備、產品編成變動等手法，讓新舊代車款無法直接比價，成功達成「無感」漲價的目的。

【1】本田先開槍 車市恐吹漲風

原物料行情、海運物流成本飛漲hold不住，車市即將步入年中傳統旺季前夕，國產車大廠台灣本田開出新車漲價第一槍，暢銷國產休旅車CR-V，入門級的VTi車款5月起調漲定價2萬元、漲幅約2.1％，掀開新車漲價壓力鍋，車市不排除從下半年起會有一波「漲」潮。

【2】散戶小心 電視面板5月報價漲幅收斂

市調機構TrendForce公布5月面板報價，大尺寸面板仍是全面上揚。面板價格自去年6月起漲，連續上漲12個月，各尺寸價格翻倍，成為史上頭一遭。

【3】2021富比世台灣富豪榜 神祕鞋王登首富

《富比世雜誌》公布的最新台灣富豪榜顯示，國內需求成長加上出口爆量，推動台灣富豪身價上漲，不少人在今年首度擠進全台前50大富豪榜，尤其去年還在10名以外的「神祕鞋王」張聰淵更一舉登上首富寶座。

【4】當沖降稅延長？財長：不希望股市變投機

財長蘇建榮6日在立院財委會備詢時表示，當沖降稅政策宗旨是為了擴大成交量，在正常發展下，當沖可做為投資人避險工具，但如果過度就變成投機，財部並不樂見。

【5】美銀：銅價2025年前上看2萬美元

美國銀行（BofA）基於工業金屬銅需求上揚和庫存減少，全球銅短缺的風險上揚，預期2025年前銅價上看每公噸2萬美元。此外，美國對沖基金Livermore Partners亦預期銅價可望在未來五至十年升抵2萬美元。

(中時新聞網)