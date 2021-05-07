看來湖人「小皇帝」詹姆斯的腳踝傷勢越來越不樂觀！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞7日爆料，詹皇除了缺席今天與快艇之戰，接下來明天作客出戰拓荒者，以及10日主場迎戰太陽兩場比賽也不會打，最快要等下周三才可能回歸。

「消息人士告訴我，詹姆斯計畫下周回歸湖人陣容，他可能復出場次是下周三或下周四，當湖人主場迎戰尼克和火箭，」查拉尼亞表示，「湖人與詹姆斯不會選擇匆促復出，他們將會確保詹皇可以上場時，盡可能接近100％狀態才會上場。」

「目前詹姆斯已經缺席1場比賽，他也會缺席今天、明天與周日的比賽，然後等到例行賽最後一周，湖人與詹姆斯會針對他的傷情進行再次評估。」查拉尼亞表示，看來湖人沒有打算讓他提前復出，希望能讓他的右腳踝得到足夠的休息。

如此一來，湖人想要保住西區第5或第6位置難度越來越高，因為目前湖人與獨行俠並列西區第5，僅領先西區第7拓荒者0.5場勝差，可是詹姆斯明天出戰拓荒者的比賽確定不打，等同湖人想贏更加困難，一不小心就會落到要打附加賽的地步。

(中時 )