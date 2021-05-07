台灣去年無颱風侵襲，網友都以「金鐘罩」形容；結果這個罩子今年變成「大悶鍋」，現在連賴以救命的鋒面，恐怕都要被擋在海上。今各地晴朗炎熱，高溫均逾30度，南部更上看36度。中午過後熱對流發展，山區有午後雷陣雨機率。

南部天氣一天比一天熱，中央氣象局針對台南、高雄、屏東發布高溫資訊，今各地氣溫：北部19至32度、中部21至34度、南部21至36度、東部20至34度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，一道滯留鋒本周末在台灣北部海域徘徊，因接觸不到陸地，只會提高大氣的不穩定度，但離「下大雨」還有一段程度。

山區受熱對流發展影響，中午過後有陣雨甚至雷雨，降雨時間較短；西南部沿海一帶有零星陣雨。吳德榮指出，下周一（10日）至周四（13日），滯留鋒北移至東海，台灣各地恢復多雲時晴，高溫升至33度以上，「會熱得跟夏天一樣」。

未來10天太平洋高壓勢力偏強，滯留鋒停留在長江流域一帶，想等它南下，機會渺茫。

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(中時新聞網)