比爾蓋茲和妻子梅琳達宣布結束27年婚姻

微軟共同創辦人比爾蓋茲和結縭27年的妻子梅琳達分道揚鑣，表面看似平和，但其實早已暗潮洶湧。消息人士透露，兩人並非好聚好散，

據娛樂新聞網TMZ與《太陽報》（The Sun）6日報導，梅琳達在和比爾蓋茲分手時，租了1晚要價13.2萬美元（約369萬台幣）的加勒比海私人小島，帶著3名子女和家人逃離窮追不捨的媒體。

除了比爾蓋茲外，所有的家庭成員都獲邀到佔地80英畝的格瑞那達（Grenada）卡利維尼島（Calivigny Island）避風頭。而消息人士說，他之所以未獲邀，是因為對兩人分手態度很激烈。據說梅琳達和多數家族成員都很氣比爾蓋茲所做的許多事，顯然兩人離婚已醞釀了很長一段時間。

卡利維尼島（Calivigny Island）

卡利維尼島公認是世上最私密的小島之一，島上的海濱別墅有10間豪華套房，而主臥室甚至擁有專屬按摩浴缸。從別墅可同時眺望大西洋和加勒比海的絕色美景，而比鄰的3幢海灘小屋映襯著碧海藍天。

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而據《華爾街日報》（Wall Street Journal）5日報導，比爾蓋茲已轉移可口可樂裝瓶公司、墨西哥廣播公司，還有其他公司價值近24億美元（近671億台幣）的股票給梅琳達。據《太陽報》報導，梅琳達的淨值達700億美元（近2兆台幣）

(中時新聞網)