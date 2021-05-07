華為遭美國制裁，全球市占率節節敗退，集團整體營收受到拖累，讓財訊傳媒董事長謝金河想起2013年Nokia被蘋果夾殺出局的案例，指現在是一個變動不居的大時代，若地緣政治出現變化，或企業不夠機警，無法加快創腳步，很容易在激烈競爭的時代，不知不覺被淘汰出局。

由於國安因素，從2018年開始，美國對華為實施四輪制裁，讓華為手機業務面臨衝擊，執行長余承東曾表示，「在此困境下，華為手機和平板的國內高端市場讓給蘋果，中低階則讓給OPPO、vivo和小米，海外市場則讓給蘋果、三星及國內同行。」華為被迫退出全球手機競爭行列。

謝金河在臉書以「大時代轉折的一滴淚」為題，指出由於華為並非上市公司，很難知道美國制裁的影響有多大，但從余承東的說法能大致了解華為所受到嚴重打擊，也看到手機產業的全球脈動。

這也讓謝金河想起Nokia沒落的案例，強調關鍵轉折點在2007年蘋果發表第一代IPhone，揭開智慧手機的序幕，巔覆了手機產業的生態，不到幾年傳統手機廠Nokia、Sony Erricson全都消失。

謝金河說：「巔峰時期，Nokia在美國掛牌的股價一度到60.04美元，市值高達3407億美元，易利信也到過132美元，市值高達4402億美元，現在Nokia剩下4.8美元，市值只有272億美元，易利信剩13.26美元，市值只有453億美元。」

最終Nokia選擇賣掉手機部門併入阿爾卡特朗訊，轉型到網路通訊設備商，沒想到此時卻碰到華為崛起，連通訊設備大廠思科都受到衝擊，謝金河表示，「全球網通設備製造商由華為囊括，思科系統股價一度創下82美元天價，一度是全球最大市值企業，後來股價跌至25.8美元，狀況也很慘烈。」

直到華為遭到美國制裁，狀況才有所改變，全球生態系出現巨大變化，思科股價重返50美元以上，手機廠Nokia、Sony Erricson才慢慢活起來。

謝金河點出華為案與Nokia沒落給予他的省思，「這是一個變動不居的大時代，當地緣政治出現變化，或者是技術創新出現重大轉折時，如果企業不夠機警靈活，加快創新腳步，很容易在激烈競爭中，不知不覺出局。」

(中時新聞網)