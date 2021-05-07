台中六分局副分局長蔡期望與黃暐瀚是高中同窗死黨。(翻攝蔡期望臉書)

名嘴黃暐瀚多年前曾呼籲應加重酒駕撞死人刑責，豈料家住台中的70歲母親，日前凌晨出外運動過馬路時，卻枉死在酒駕30歲方姓美髮師的賓士車輪下，事發至今，黃暐瀚始終低調默默與家人處理母親後事，未公開談論這起憾事的看法，但他事發後第一個聯繫的除了哥哥外，就是就讀台中二中時的高中死黨、現任台中第六警分局副分局長蔡期望。蔡期望昨利用公餘時間，一路陪著黃暐瀚，蔡期望說，黃暐瀚個性原本就相當堅強，但沒想到他面對母喪，還能如此冷靜，讓他相當不捨。黃暐瀚對他說，因為知道自己是知名媒體人，自己的言行可能會影響社會大眾的看法與檢察官的偵辦與法官量刑，因此盡量不發言，不過在鏡頭的背後，他仍傷心流下眼淚。

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黃暐瀚母親遭逢意外除了蔡期望以外，包括幾位採訪的記者與主管，也都是他的大學同窗。蔡期望說，他當天上午約8點左右接到黃暐瀚的電話，還不知發生何事，但黃卻冷靜地說「同學，我媽媽在台中被撞死，但我馬上要上線直播，因為不知道怎麼處理，先幫忙聯擊我哥哥幫忙一下。」

黃暐瀚未對撞死母親的方姓美髮師(如圖)予以譴責，但盼這起事件可以減少受害人。（圖／翻攝當事人臉書、IG）

因此事發當天，蔡期望就與黃暐瀚保持密切聯繫，甚至第一時間就前往殯儀館與靈堂弔唁，當天黃暐瀚趕回台中後，也立刻與他見面，即使自己身為警察，卻也不知道該說什麼安慰的話，反而是黃暐瀚自己說，因為自己是知名媒體人，擔心自己的言論會影響檢警偵辦，讓肇事者加重處分或是受更大的譴責，因此先決定肇事者的責任全交給檢警與法律處理，該怎麼處理就怎麼處理，不過自己最希望可以藉這次事件，可以讓更少人受酒駕傷害。

蔡期望說，黃暐瀚在外界看來很冷靜，但他在鏡頭離去後，也一度猛掉眼淚。它們兩個人士台中二中同窗死黨，也是籃球隊員，經常一起鬥牛，畢業後兩人仍固定保持聯繫，包括過去他在台北服務時，也會經常相聚。

蔡期望形容，黃暐瀚就是一個很有主見與想法的媒體人，個性從過去到現在都一樣很沉穩，但最讓他汗顏的是，黃暐瀚說，「零酒駕不可能，但要盡可能降低件數與肇事次數，希望不要再發生憾事」。

昨天中午黃暐瀚與蔡期望一起用餐，並商討母親後事辦理，自己也抽空去向黃媽媽上香，中午用餐時，也接獲通報自己服務分局，在肇事前24小時曾逮捕過方男並移送，他立刻當面告知黃暐瀚，但是黃當下並未顯現憤怒，也沒有惡言相向，只是在想未來該如何面對後續官司，冷靜到他看了相當不捨「可能是他知道自己的言行會影響社會大眾的看法，才會節制發言吧！」

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(中時新聞網)