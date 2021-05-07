日電貿(3090)第1季稅後盈餘為2.24億元，年成長53.42%，電動車及5G等新興應用激增，且全球新冠肺炎疫情未解，日電貿總經理于耀國表示，訂單能見度還不錯，客戶下單天數都較長，多數產品都有漲價，審慎樂觀看待今年。

日電貿早期代理產品以鋁質電解電容及固態電容為主，主要代理日本大廠佳美工(Nippon Chemicon)產品，為擴大產品線，日電貿在2013年併購MLCC及半導體代理商力垣，成為三星電機MLCC代理商，產品亦從過去精品店逐漸邁向被動元件及IC元件百貨公司，公司也是被國巨(2327)收購的基美(KEMET)代理商，目前是國內最大被動元件代理商。

日電貿第1季合併營收為27.75億元，年成長35.63%，營業毛利為5.23億元，年成長46.5%，合併毛利率為18.85%，年增1.54個百分點，稅後盈餘為2.24億元，年成長53.42%，每股盈餘為1.25元。

就終端應用來看，于耀國表示，目前消費性產品及車用MLCC比較緊，板卡部分亦有急單需求，交貨比較辛苦，鋁電容部分，由於大陸環保要求，鋁箔成本增加貨源較缺，加上氮化鎵快充及節能要求帶動電源相關產品需求激增，鋁電容交期從過去8週拉長至16到20週，車用相關電阻供給也吃緊，庫存也從平常的2個月降至1.2個月~1.3個月。

于耀國表示，整體來看，雖然市場有一些重複下單雜音，但客戶下單天數較長，訂單能見度還不錯，現在最大的變數在客戶IC元件有長短料問題可能影響拉貨，今年看起來蠻樂觀，營收及獲利都不會差。

(時報資訊)