聖暉(5536)第1季合併營收為35.76億元，年增16.09％，受惠半導體、電子零組件及生技醫療等產業客戶建廠及擴產的需求。但因為高毛利服務收入較去年同期減少，且成本因原物料價格與人工上漲、策略性專案毛利較低，稅後淨利1.78億元，年減17.96％，每股盈餘3.13元。

第1季大陸、台灣、其他(含東南亞)地區營收比重分別為45％、42％、13％，其中，台灣及東南亞地區營收分別較去年同期成長12％、90％，主要因全球供應鏈重組，朝台灣、東南亞地區擴廠。

此外，聖暉4月合併營收19.34億元，年成長38％，創歷年同期新高，仍受惠主要客戶持續加速無塵室及機電系統整合工程訂單施作進度順利；累計前4月合併營收55.10億元，年成長23％。

子公司朋億(6613)4月合併營收4.88億元，年增30.5％，除高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程施作進度逐步回升，也因為併入銳澤實業貢獻營收所致；累計前4月合併營收12.74億元，年減3.2％。

(時報資訊)