智易(3596)首季淡季不淡，單季營收96.2億元，創下歷史新高，每股獲利為2.2元，較去年同期大幅增加，也為歷年同期的新高，智易對今年訂單持正面看待，惟缺料、貨櫃短缺問題恐為關鍵變數，未來將密切控管，降低影響。

智易持續受惠於遠距工作、線上教學及影音串流等生活型態轉變所帶來的頻寬升級需求，加上歐美政府擴大寬頻基礎建設投資等因素，第一季合併營收96.2億元、較去年第四季增加6%，亦較去年同期增加35%，創下歷史新高的單季營收紀錄，惟因材料成本和運費上漲，加上歐元貶值等因素影響，第一季合併毛利率為14.1%，不過由於營業費用控制得宜，第一季歸屬於母公司淨利4.54億元，基本每股盈餘2.2元，較去年同期大幅增加，雙雙寫下歷年來同期的新高紀錄。

智易表示，今年訂單展望仍保持正向看待，惟部分關鍵零組件的交期延長對於交貨時間增加變數，再加上全球貨櫃短缺等因素，確實將對今年營運增添難度及挑戰，未來將持續強化供應鏈之管理密切掌握材料狀況，期望可以將衝擊及影響降至最低。

智易表示，第一季面對今年的變數及挑戰，智易仍將在業務、製造及研發三大面向持續擴大資本支出，除了繼續拓展營業據點，擴大越南廠製造產能及增加營運效率之外，將擴編研發團隊投入深耕WiFi 6、WiFi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XG PON 光纖、STB、5G CPE等既有產品線及軟體加值服務，另外，智易也將跨足研發5G應用(行動小基站、邊緣運算及垂直市場)、AIoT、Cloud及車聯網等新領域，希望新產品線未來可以帶動公司新一波營運的成長動能。

(時報資訊)