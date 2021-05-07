趙介佑涉毒風暴延燒，重創民進黨形象，民進黨中常委、國策顧問黃承國也被藍營指控有黑道背景。民進黨台北市議員王閔生表示，趙介佑屬個別黨員、個人行為問題；黃承國沒犯法，實不該無限上綱四處指控他人是黑道。媒體人唐湘龍則回應王，自己過去跑新聞時看過無數次，民進黨全代會關在房間裡打架以及「黑影幢幢」的狀況，這種事連綠營自己人都在指控。

王閔生昨日（6）在政論節目《少康戰情室》表示，趙介佑只是民進黨一個別黨員，若硬要扯到趙父的話，那也是他們家教問題，是他們家庭的事，除非證明趙映光有做什麼黑道的行為。王也為黃承國喊冤，認為今天並非黃的兒子犯了法，卻無端一直扯到黃身上，他相信大家可能都有過去，問題是既然要指控黃是黑道，就應該具體指出黃到底做了什麼黑道的行為，與其指責一個人的過去，不如來認真檢視一個人的現在。

王閔生強調，黃承國是木柵地區的人，是他選區的人，他還擔任文山區安全社區的主委、體育會的理事長、文山區指南宮的主任秘書與兩個宮廟的主委，至少他在選舉期間跟黃接觸，覺得黃是個樂善好施的人，黃非常關心選舉和政治，也有其一定人脈，身為民意代表一定會認是當地的警察與地方人士，但並非跟他們在一起就是黑道，不該因為趙介佑一案就無限上綱，甚至四處指控誰也是黑道，除非具體指出有黑道行為、組織犯行或魚肉鄉民，否則是相當不公平的。

針對王閔生的論述，唐湘龍回應：「我不曉得閔生參加過幾次民進黨的全代會？我過去跑新聞，說實在哪一次不黑？就是那種關在……就是關在房間裡面打架的，現場黑影幢幢的，你們自己人的指控，這種都很多啦！」聽到此話，王則露出笑容。

唐湘龍指出，過去國民黨也被貼上一個「黑金」的標籤，所以李遠哲跑出來說「我們要向上提升，不要向下沉淪」，才會獲得那麼大的迴響，自己當年在報社工作時大家都很呼應李的話，因為認為國民黨不該繼續搞黑金政權，正所謂「執政黨的黑就是國家的黑」；但後來前總統陳水扁垮在「金」，他不知道現任總統蔡英文會不會垮在「黑」，他警告民進黨，必須審慎注意與自己打交道的人，他們圖的可能就是「我是民進黨」這句話，所能夠帶來的利益。

(中時新聞網)