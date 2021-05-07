53歲伊能靜去年參加《乘風破浪的姐姐》第一季人氣翻漲，心裡還有歌手夢的她，近日受邀登上草莓音樂節的舞台，當天她一身露肩平口小禮服上場，事後卻傳出她疑似外貌走鐘的照片，看似手臂發福，皮膚看來也不像先前自拍照片緊緻，伊能靜今(7日)半夜忍無可忍，發文說寫了3千字反擊，最後決定放下全刪了，自嘲「妳長大了」。

伊能靜6年前嫁給小10歲老公秦昊，生下一女，再加上與前夫所生兒子庾澄慶小哈利，育有兩個小孩的她可說是演藝圈中的凍齡美魔女，每每現身都給人少女感，不僅皮膚白皙緊緻光滑、身材纖瘦、五官立體，一張小巧的瓜子臉更讓人十分稱羨，去年她上《乘風破浪的姐姐》，也被讚外型絲毫不輸身邊30多歲的女星。

秦昊帶愛女現身，身邊保母被說打扮暴露，伊能靜則親自解釋那是她姪女。（圖／翻攝自微博）

伊能靜過去曾在節目中分享一些凍齡秘方，例如盡量不喝冰冷飲料跟食物、喜歡泡澡促進代謝、每天花許多時間運動排毒，才維持現在的完美體態。去年8月更有週刊報導，伊能靜因為《乘風破浪的姐姐》得到更多粉絲喜愛，隨之而來也有大陸的劇組戲約找上門，但業界人士都知道，伊能靜相當挑劇本，不願接演母親角色。

伊能靜發文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

近日，伊能靜參加草莓音樂節的照片被瘋傳，還有網友拍到秦昊帶女兒力挺，並指他身邊的「保母」穿得太裸露，引來伊能靜親自解答：「那是我姪女......」，今半夜她再發文回應，寫下：「看到被刻意P成一半寬的照片，還有侄女正常打扮被清朝人指指點點（關你啥事。）我一怒之下振筆疾書，寫了三千字小作文，最後卻决定删了！」，最後更自嘲：「我只能說，伊能靜、二能動。你長大了。（此處應有掌聲。）」更發影片笑說：「是誰P的虎背熊腰站出來，我絕不揍你」。

伊能靜罵P圖者。（圖／翻攝自伊能靜微博）

而網友則回應她說：「趕緊睡美容覺吧大家都成長成為更好的人」、「別傷心，那些人正體現了人性的惡。你很好，加油！」、「心疼我的最愛的安妮姐」、「我姐太優秀，所以被人嫉妒，讓她們嫉妒死了，姐姐還是要美美噠」。

(中時新聞網)