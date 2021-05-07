美股周四全面收紅，台北股市今(7日)開盤以17032.23點、上漲37.87點開出，重返萬七大關，台積電開盤上漲6元，以593元開出，聯電也開高上漲1.4元，開在52.7元，指數開高走高至17169.56點，大漲175.2點，面板、鋼鐵、航運股均走強。

由於美國上周新申領失業救濟金人數較預期少，創疫情以來新低，激勵美股全面上漲，道瓊工業指數收盤上漲318.19點(或0.93%)，以34548.53點作收，標普500指數收盤上漲34.03點(或0.82%)，收在4201.62點，那斯達克指數終場上漲50.42點(或0.37%)，收在13632.84點，費城半導體指數終場上漲23.34 點(或0.77%)，收在3066.22點。

台股ADR僅聯電下滑0.64%，台積電ADR上漲1.40%，日月光ADR也上漲0.90%。

台股6日開高震盪，收盤上漲150.92點，收在16994.36點，成交值4899億元，外資及陸資賣超71.09億元，自營商賣超17.79億元，投信則買超16.11億元，三大法人合計賣超72.77億元。

法人表示，5月前3個交易日的下跌偏向技術面與籌碼面的修正，大盤要止跌回穩需要一點時間讓籌碼沈澱，目前資金集中在非電族群，傳產的鋼鐵、航運、水泥、紡織、玻璃股等受惠漲價題材仍是盤面亮點，提醒不要追高。

(中時新聞網)