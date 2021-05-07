【愛傳媒陳朝平專欄】民進黨主席蔡英文下令落實「排黑條款」，杜絕不適格者入黨。民進黨秘書長林錫耀則表示，黨中央將建置資訊查詢系統，用AI技術來輔助，查核每一位新入黨的成員是否有涉案或黑道背景。

林錫耀胡言亂語，證明了他不懂人工智慧，沒啥智慧，也說明了民進黨習慣了公器私用，黨國不分。

簡單地說，再有智慧的人工智慧，還是需要先將原始資料輸入，分析大數據，讓機器人反覆學習。少了原始資料和數據，人工智慧是無法憑空評估誰是黑道份子，誰適用排黑條款的。

原始的個資（如刑事犯罪前科、姓名、身分證號碼、醫療紀錄）應該是在政府相關機關的資料庫裡，民進黨如何能掌握？如何能將政府管制的個資和數據輸入人工智慧系統？

民進黨宣誓掃黑，越掃越黑。原來，全黨上下思想太黑，總以為全面執政，黨國可以不分。

其實，AI是可以用在犯罪防治上的。檢調警政機關若是將歷年重大犯罪事件以及各個黑幫的資料數據，加以彙整分析，肯定可以從中發現各類犯罪的模式，甚至重大刑事、經濟犯罪與特定變數的相關性，並採取一定的防範措施。

舉個簡單例子吧。年輕無業、低學歷、不會外語、經常出國、出國地區又非旅行勝地、喜穿名牌服飾、駕駛名車、愛開快車、愛炫富、身有刺青、時常出入夜店，居無定所，會聯想到甚麼？

再舉一例。中年人士、學歷不高、談吐低俗、穿著講究、經營企業很特殊、身邊常有小弟伴隨、地方攤商常與交往、選舉時常在特定候選人身邊或宮廟出現。又會聯想到甚麼？

用AI來防治犯罪、偵查犯罪或是掃黑，都無不可。問題是，這樣的人工智慧技術和操作，必須掌握在政府的手裡，並受到嚴格的監督管理。

相反地，若是執政黨掌握人工智慧技術和操作，借掃黑之名，打擊異己派系、摧毀反對黨、監控人民，那就是極權獨裁的再升級了！

民進黨真要掃黑清黨，不過是一念之間，有智慧就能掃黑，何須借助AI？再說，民進黨也該認真想想，為何國外黑幫不涉足政壇，台灣黑幫特愛參政？

作者為資深媒體人

照片來源：民進黨官網截圖。

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(中時新聞網)