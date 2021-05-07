【愛傳媒葉毓蘭專欄】這次關渡大橋加設實體分隔改善措施後，來自用路人眾多的反應與抗議，更因造成危險而讓民眾憤怒，公路總局信心滿滿宣稱被罵也要改善，但從工程完成短短兩天就發生了8起車禍，就緊急縮短實體分隔並加設預告牌面，但這就沒問題了嗎？

實際的問題是當駕駛人看到往八里、五股方向標誌牌時已經是雙白線及實體分隔，早已過了行動點，還是無法避免走錯路或被迫緊急違規跨雙白線甚至因而發生事故，公路總局還是犯了同樣的錯誤，車種分流的迷思及標誌牌面是做給熟悉路線的人看的，這不是天災而是人禍。

錯誤的政策比貪汙更可怕，關渡大橋的改善措施，突顯了公路總局專業度根本不足的問題，對於標示不清、動線不明的根本問題，視而不見。

對於改善措施沒有辦法，只會濫用各種實體分隔，讓民眾從衝撞分岔改為衝撞雙主柱護欄，但最關鍵的標示卻未見有效改善。

對於民眾強力訴求以車種分流可能造成的動線交織的危險，及改善的建議也是置若罔聞，至今也未見改善。

這次關渡大橋事件，凸顯出公路總局欠缺專業，浪費了大筆預算興建危害國民交通安全的設施，之後又匆匆拆除，問題沒改善還惡化，不只造成預算白白浪費。更重要的是讓民眾對我國公路安全失去信心。

從公路總局信誓旦旦被罵也要堅持的措施來看，顯然不難理解我國用路人為何寸步難行、舉步維艱，更重要的是危機四伏。原因就是公路總局對於交通安全改善措施許多自以為的設計，卻是把人民推向虎口的作法。

全國上下除了關渡大橋外，還有多少這樣標示不清不楚，改善措施又只會造成更危險的錯誤設計呢？

不只是關渡大橋的這一次，我住家附近的龜山文化三路上幾乎全年都在施工，都是工程在規劃初期沒有用心，施作之後立刻又拆又挖。反觀警消連應勤裝備都給不足，逼著他們去當丐幫募款，合理嗎？

預算要用在刀口上，對此，我期望王國材部長，看見國內外的優秀設計，乃至聘請海內外的專家學者，以及國內許多優秀的民間團體，引進專業來為我國道路工程改善建立標準，為我國各種不良道路設計做把關，我國交通安全需要被罵也不退縮的改革決心，但更需要專業做依歸。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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