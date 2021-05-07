韓國網友在推特上分享台灣1款飲料，引起網友們熱烈討論。（圖／翻攝自推特）

台灣飲料夯到國外去！南韓一名網友在推特上分享「泰山冰鎮葡萄綠茶」的照片，台灣這款飲料引進韓國啦！引起網友們熱烈討論，超過3千網友瘋狂轉發直呼，這是我的愛，跑了5家超商都沒找到。讓不少台灣人嘖嘖稱奇，冰鎮進軍韓國了，但身為台灣人竟然沒喝過這個口味。

一名南韓網友日前在推特上分享一張照片表示，台灣這款飲料引進韓國啦！飲料實際喝起來有點像是Capri Sun（美國果汁品牌）的葡萄口味，但又混了一些清爽綠茶的味道，絕對是童年時期夏天的味道，並推薦大家要冰過再喝更好喝。

從推文中的照片可見，韓國進口的這款台灣飲料，正是「泰山冰鎮葡萄綠茶」。韓國版的包裝上保留了泰山的LOGO和冰鎮的字眼，上面都畫著紫色葡萄與綠色葡萄的圖示，廣告標語寫著「義大利紅葡萄、白葡萄，以及台灣綠茶」。

推文被轉發3000多次，引起網友討論，「這是我的愛」、「超商有買二送一的優惠」、「每天都要買一個來喝」、「小時候超喜歡喝」、「試喝之後覺得有點甜」、「去附近的5家便利店，都找不到，你在哪裡買的？」、「台灣的飲料都很好喝」、「有點太甜不能每天喝」。

也有日本網友留言表示，這真是太酷了！高中的時候真的很愛這系列的飲料，冰鎮有許多口味，每次上完體育課或是練習完排球，同學們都會跑去便利商店購買，除了葡萄口味的，她也很喜歡冰鎮檸檬茶。

不少台灣網友看了嘖嘖稱奇，沒想到韓國居然進了泰山冰鎮系列的飲料，不過在台灣葡萄口味好像不是最夯的，許多人比較喜歡冰鎮水果茶。「冰鎮我只喝水果茶，而且一定要寶特瓶裝的才好喝」、「葡萄口味我都還沒喝過」、「身為台灣人竟然沒喝過這口味」、「冰鎮在韓國也買得到了」、「你各位，冰鎮進軍韓國了」。

實際上，除了冰鎮系列的飲料深受韓國人喜愛，也有不少人超級想念台灣的「多多綠茶」，並希望韓國也能引進這款飲料，因為韓國很難找到類似口味的飲料。

헉 이 대만 음료 한국 들어왔네. 맛은 패키지 생긴 그대로. 카프리썬 포도맛(?)에 녹차 살짝 섞인 달짝지근. 차게 먹으면 훨씬 맛있는 유년기의 여름맛. pic.twitter.com/RF6czEd3is — 햅쌀( ꈍᴗꈍ)🌾 (@goodssalhapssal) April 24, 2021

(中時新聞網)