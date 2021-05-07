【愛傳媒蔡詩萍專欄】母親節前失去母親，無論如何，這是最難以承受的重！我第一時間聽到與我同一電台主持節目的暐瀚，他母親遭遇車禍往生的噩耗，我是非常震驚的。

酒駕致死應比照殺人罪? 街訪民眾怒:明知故犯就是殺人

人誰無母，且在母親節之前，家有母親健在的，理應都在籌劃著如何團聚，如何慶祝，就在此刻，突然母親往生於非命！誰能不掬以一把驚愕，一把感同身受的眼淚呢！

尤其，等我再獲悉，應該又是一起酒駕肇事的悲劇時，我心更是沉重而生氣了！

酒駕，酒駕，講了那麼久的酒駕是一件極為不道德的事，但最終卻一而再，再而三的不斷重複這些悲劇，我們能不沉重而生氣嗎？

尤其，暐瀚不久之前，才失去他的父親，在平靜了一段期間的心情後，他應該更加珍惜與母親在一起的時光，這個母親節，於他，於他的家人，應該是一個重要且珍惜的節日，卻不料，在一個酒駕者的手中，把這一切，都給斷送了！

尤其，暐瀚跟我一樣，都是資深的媒體人，在媒體上，善用這份公共資源，除了做我們自詡的媒體人角色，關注各自關切的議題外，很顯然，我們也深深知道，有些事，有些觀念，是跨越黨派，屬於普遍性之議題的，例如酒駕。

暐瀚曾經公開批評酒駕，無疑是「移動的炸彈」。

的確是的。只要駕車的人，不知自重，喝了酒，開車上路，不管他是要去哪裡，一旦被酒精遮蔽的意識，把油門催到底，他就是一顆移動的炸彈！

不知什麼時候，便可能在任何一個時間，任何一個角落，把其他安安份份，過日子的人，平淡幸福的日子，給瞬間炸掉！只因為，他們，正在那一瞬間，要過馬路，要走在回家或出門工作的路上！

酒駕之可惡，可惡於，在傷害其他人的生命與幸福之際，酒駕的人，卻猶然一副「不知會發生什麼事的無辜狀」！

可是，當他要喝酒時，當他開著車要去喝酒時，他還在清醒之際，他怎麼會不知道「他不應該開車」！

當，他喝了酒，當他身邊的人知道他喝了酒，當他喝酒所在的店家看到他喝了酒又知道他要開車時，這些環境因素的每一環，有沒有善盡提醒警告攔阻的責任？

酒駕之可怕，在於它必然會毀掉一個受害者的生命與幸福。

酒駕之可惡，在於，它不僅僅關乎一個駕駛者的人格品質，更關乎這個社會整體環節對酒駕行為的管控，酒駕不止是個人問題，更是一個社會的集體品質問題。

我看到暐瀚匆匆趕回故鄉，憂戚的臉龐上，除了傷心，肯定還有更多的無奈，身為人子，我們無法保護自己的家人親人，在一個走路無虞安危的環境裡過日子，這是我們人子之痛！

但身為一個資深媒體人，一個關切公共議題的評論人，我們內心一定更為悲憤的是，到底要說多久？要喊破喉嚨多久？要再犧牲多少條寶貴人命？要再破壞多少遍幸福家庭的美夢？台灣社會才會對酒駕，有著最沉痛的反省與作為呢！

我望著電視上暐瀚與他親人，憂戚而悲傷的臉，默默寫下這些文字。

暐瀚您多保重，我們一起繼續努力吧，在防止酒駕繼續肇致傷害的路上，我追隨您，我們一起再努力，不信您與家人付出的傷痛，不能呼喚起更大的反制與反省的動力！

作者為知名作家

照片來源：黃暐瀚臉書截圖。

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(中時新聞網)