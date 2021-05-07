ESPN story on Pacers suspending assistant coach Greg Foster for one game and fining center Goga Bitadze for Wednesday night's exchange in loss to Kings: https://t.co/1wXWwqh837 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 6, 2021

就算溜馬目前排在可打附加賽的東區第9位置，恐怕也將面臨無緣季後賽命運了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基7日爆料，除了溜馬總教練約克倫跟球員大鬧不合，助教福斯特更因前役跟中鋒比塔澤吵架，遭到球隊禁賽1場處分。

在溜馬前役遭遇國王，比塔澤朝著溜馬板凳席的福斯特嗆聲「坐下來」，接著兩人在暫停期間陷入激烈口角，還要靠人拉開才願中斷衝突，問題是兩人關係相當深厚，相信只是一時情緒反應，但溜馬仍處罰福斯特禁賽，比塔澤也遭罰款。

不過當前溜馬更加麻煩的是，總教練約克倫的執教風格與溝通能力，以及他在休息室內跟其他人相處模式備受質疑，但他根本沒有打算解決問題，反而是繼續讓問題嚴重化，也讓溜馬管理階層計畫本季打完後，正式考慮約克倫的去留問題。

甚至《看台報告》記者費許瑟也爆料，在溜馬本季確定聘請約克倫取代前教頭麥克米蘭，並未徵詢主力前鋒華倫意見，讓他故意接受右腳骨折修復手術，本季提前宣告報銷，不過華倫也在第一時間發推回嗆，「今天這個應用程式很多廢話！」

(中時 )