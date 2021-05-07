英商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）為電池與電源管理、WiFi、BLE（藍牙低功耗）方案以及工業邊緣運算的領先供應商，今天宣布其SmartServer IoT合作夥伴計劃將納入提供人工智慧（AI）數據分析平台的公司，更有效促進工業營運朝向數位化轉型。

Dialog企業發展資深副總裁暨工業物聯網事業部總經理Mark Tyndall表示，借助AI驅動的平台來收集各種複雜的工業數據並將其轉換為清晰、可執行的決策參考，對於建築和工業營運變得日益重要。SmartServer IoT提供了開放式統包解決方案，可安全地統整來自新、舊營運網路與最新的邊緣和雲端分析系統的數據。如此全面的生態系統所產生的資訊有助於進行睿智的管理決策，進而提高生產率、降低成本並實現快速營收增長。

Dialog的SmartServer IoT邊緣伺服器和開放軟體平台包括端到端IoT堆疊、免費提供的整合工具以及用於自動化、控制和分析應用軟體的Web服務API。合作夥伴計劃的成員還可享受經過認證的訓練課程和優質的技術支援服務。

SmartServer IoT簡化了其合作夥伴生態系統的數位化轉型。它創建了以IoT為中心的數據結構，連接了工業網路、邊緣和雲端基礎架構。合作夥伴可以專注於推動業績增長，而不須擔憂其基礎架構。

位於英國Bristol的Smartia和位於加州Berkely的Vimana最近加入合作夥伴計劃。兩者均提供AI驅動的分析和控制平台以及相關服務。

Smartia的MAIO工業智慧平台結合了邊緣計算、大數據技術和AI驅動的應用軟體。Smartia的行銷長Chris Price表示，OEM廠商通常擷取出營運數據就已困難，更別說進行分析。我們觀察到全球製造業公司只能分析其15％的可用數據，因此，若能提升可分析數據的比例，將有絕佳機會顯著改善生產效率。我們最常被客戶問的問題是，我們能夠以多快的速度提供機器洞察力、我們的AI平台可以帶來什麼好處，以及他們可以多快地部署我們的解決方案。

SmartServer IoT生態系統使我們能夠為他們提供具體的答案，無論問題來自生產主管或是CIO。

Vimana是靈活、可擴展和開放的工業分析平台全球供應商，業務目標在協助客戶進行營運轉型、運用數據促進變革並增加營收。該公司的營運長Athulan Vijayaragh博士相信採用Dialog的邊緣運算SmartServer IoT平台可以協助轉型更有效率。他表示，過去，我們曾嘗試過許多邊緣運算IoT系統，但發揮空間始終受到限制。然而SmartServer IoT更加靈活，其全面的功能、低遲延和無線功能使其成為真正的開創者。我們可運用它從複雜的工業環境中大規模擷取高品質的標準化數據，而我們的演算法則分析這些數據，進而為客戶提供高價值的參考資訊。

(工商 )