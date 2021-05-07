外貿協會宣布AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士（Dr. Lisa Su）將於6月1日上午10點以「AMD加速推動高效能運算產業體系的發展」為題，於#COMPUTEXVirtual 線上展發表主題演講。

2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）將以「#COMPUTEXVirtual 線上展」與「實體活動」結合的創新模式呈現。外貿協會董事長黃志芳表示，疫情帶來前所未有的挑戰，但科技總能協助我們度過最艱難的時期；因此我們將持續以『連結』作為 COMPUTEX 最重要的元素，致力於優化展覽模式，以符合參展商、參觀者及媒體的多元期待。

蘇姿丰對再次受邀擔任 COMPUTEX CEO Keynote 的主講人感到榮幸，蘇姿丰表示，在過去一年我們體會到高效能運算在工作、學習以及娛樂等日常生活中所扮演的重要角色；在今年的COMPUTEX，AMD將分享我們如何與產業體系合作夥伴加速創新以帶來領先市場的產品陣容。

在COMPUTEX AMD CEO Keynote中，蘇姿丰將在會中分享AMD對未來運算的願景，揭示AMD專為PC愛好者與遊戲玩家所打造的高效能運算及繪圖解決方案如何被業界廣泛採用。

在蘇姿丰的領導下，AMD 始終致力於打造世界級的高效能運算解決方案，透過頂尖技術激發並創造人類對於日常生活的更多想法。黃志芳表示，作為閃亮的明日之星，AMD將持續在科技產業中加速前進。今年很榮幸能再度邀請到蘇姿丰參與COMPUTEX，非常期待蘇博士帶來令人振奮的全球新資訊。

外貿協會正擴大邀約全球CEO參與 COMPUTEX 2021 主題演講；更多重量級主講人資訊將陸續公布，而COMPUTEX Keynote 和論壇議程亦將定期更新。

(工商 )