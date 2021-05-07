根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，大型雲端業者如亞馬遜（Amazon）、伺服器品牌商如華為、慧與（HPE）等，相繼投入ARM架構晶片與系統發展。而安謀（Arm）除精進伺服器晶片效能外，亦積極推動Project Cassini計畫，以進一步鞏固其伺服器生態系、強化邊緣運算裝置的互通性。安謀在邊緣運算相關裝置市場具領先地位，未來可望整合其低功耗或低成本優勢，進一步拓展更高運算效能的ARM架構邊緣伺服器市場。

因應邊緣端日益龐大的資料待處理，加上邊緣雲服務、AI加速運算、低延遲應用等需求，安謀將主力伺服器方案Neoverse延伸至邊緣端，預期未來尤以大型雲端業者將為最具成長潛力的客群，如亞馬遜除推展ARM架構的AWS Elastic Compute Cloud（EC2）雲端服務，並將於今年底前推出搭配ARM架構伺服器的Outposts混合雲服務，進攻企業邊緣運算市場。

雖ARM架構伺服器市佔尚小，未來還得解決與既有x86架構伺服器的軟硬體系統轉換及生態系建構等問題，但隨著雲端業者、伺服器品牌業者等分別積極投入邊緣雲服務、電信網路邊緣資料中心等應用，未來將逐步侵蝕由x86架構獨佔的邊緣伺服器市場。

(工商 )