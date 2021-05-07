美國媒體巨頭周四（6日）公布今年首季（3月底止）財報顯示，上季營收、獲利雙雙優於市場預期，主因在於旗下串流平台用戶暴增帶來大筆收入。

財報顯示，ViacomCBS上季營收年增14％至74.1億美元，優於市場預期的73.1億美元。上季淨利攀升至8.99億美元。經調整後的每股獲利為1.52美元，優於分析師預期的1.22美元。

ViacomCBS上季財報表現優異，原因在於旗下串流平台Paramount+營收年增65％，全球串流訂戶上季增加600萬人至3,600萬人。

(工商 )