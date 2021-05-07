美國製藥大廠莫德納（Moderna）周四（6日）公布今年首季（3月底止）財報顯示，上季獲利高於市場預期，主因在於疫苗銷售良好。該公司亦表示，據初步數據顯示，12歲～17歲的兒童接種他們新冠疫苗後的保護率高達96％。
財報顯示，莫德納上季營收為19.4億美元，不如市場預期的20.3億美元，其中疫苗帶來約17億美元營收。經調整後的每股獲利為2.84美元，優於分析師預期的2.39美元。
此外，莫德納上修今年全年疫苗營收預估，從上次預測的184億美元上調至192億美元。
(工商 )
美國製藥大廠莫德納（Moderna）周四（6日）公布今年首季（3月底止）財報顯示，上季獲利高於市場預期，主因在於疫苗銷售良好。該公司亦表示，據初步數據顯示，12歲～17歲的兒童接種他們新冠疫苗後的保護率高達96％。
財報顯示，莫德納上季營收為19.4億美元，不如市場預期的20.3億美元，其中疫苗帶來約17億美元營收。經調整後的每股獲利為2.84美元，優於分析師預期的2.39美元。
此外，莫德納上修今年全年疫苗營收預估，從上次預測的184億美元上調至192億美元。
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