台中南屯區大概是除了台中市區之外最多人去的區域之一，有許多必去景點像是彩虹眷村、TAICHUNG大地標等等，過去是巴布薩族貓霧束社聚落，早期與現今的大里、北屯，合稱台中三大聚落，算是臺中盆地上最早開發區域，也是現在七期重劃區的一部分。

台中南屯區｜筏子溪河濱公園

說到台中的著名地標，肯定就是TAICHUNG的超大地標啦！高約4公尺的立體TAICHUNG字樣，藏身在筏子溪河濱公園裡，傍晚時分其霓虹螢光更為醒目，周圍遼闊的草原也是很適合假日散步、騎腳踏車。

台中市政府觀旅局（圖／ReadyGo提供）

地址｜臺中市南屯區筏子東街一段33-59號

台中南屯區｜彩虹眷村

彩虹眷村這是條色彩繽紛、充滿童趣彩繪的巷道，這些色彩繽紛的人像、動物與色塊，因其擁有令人感動的在地元素，讓許多遊客特地前往觀賞，也讓這個孤寂的眷村熱鬧起來。

地址｜台中市南屯區春安路56巷25號

台中南屯區｜南屯老街

南屯老街位於臺中市南屯區，清朝年間作為農產品交易中心，因此也被稱作「犁頭店街」。漫步老街，可以看到沿途錯落的古厝以及老店，除了有三級古蹟萬和宮，還有百餘年歷史的紅磚老店「永成雜貨店」以及有閩台式建築形式的「穎田堂」等等，還有「阿有麵店」、「金桃湯」等在地美食等著你來品嚐。

地址｜臺中市南屯區南屯路二段

營業時間｜8:00~20:00

台中南屯區｜清真恩德元餃子館

清真恩德元餃子館位在台中文心路跟大墩五街的交叉口，一到營業時間店內總是人潮滿滿，店內人氣最高的餐點就是牛肉火鍋，鍋裡面滿滿的牛肉塊，軟嫩入味，湯頭清甜味美，喜歡牛肉火鍋的你絕對不能錯過！除了牛肉火鍋外，還有水餃跟小菜也是來店必點！想要來的人建議先電話預約。

地址｜台中市南屯區文心路一段200號

營業時間｜ 11:00–14:00、17:00–20:00 (週一休息)

台中南屯區｜文心森林公園

台中文心森林公園是2020年燈會舉辦地點，內有自行車道、溜冰廣場、親子遊憩區、寬廣的戶外活動草坪區等等，以及全台最大的大型表演戶外環型劇場「圓滿戶外劇場」，時常在此舉辦相關藝文活動。

地址｜台中市南屯區文心路一段

台中南屯區｜PIZZERIA L’ANGOLO角度義棧

一家由老宅改裝的道地義式餐廳，隱身在黎明新村中。店名「角度義棧」訴說著老闆用台灣人的角度，融入義大利人對食物的熱情與態度。餐點使用在地特色食材，詮釋義式烹調靈魂，義式風格的裝潢與道地的義式料理，讓人彷彿置身於義大利。

地址｜台中市南屯區干城街113號

營業時間｜ 11:30–14:00、17:30–22:00 (週一休息)

台中南屯區｜吃茶三千

有茶飲界精品稱號的吃茶三千台灣概念店，置身於四十年老房中，外觀是半面復古紅磚牆自然裸露，融合現代感挑高設計加大片玻璃帷幕，成為最新IG打卡新熱點。吃茶三千打造六款基底茶的特色與風味，可依照喜好挑選搭配調料，快來點一杯屬於自己的完美飲料吧！

地址｜台中市南屯區大英街607號

營業時間｜10:00–22:00 (星期二 00:00–18:00)

台中南屯區｜楓樹社區誠實商店

楓樹社區誠實商店座落在台中市楓樹社區的樂田巷與互榮巷交叉口的古老巷道內，店內有20多個古色古香的座位及花花草草可供遊客休息，除了販賣飲料、糖果外，還有社區自行生產的環保產品及在地南屯特產-麻芛。最特別的是這家店並沒有店員，由客人自行將錢投入誠實甕內聽見”誠實的聲音”，不妨趁著假日來這裡走走逛，體驗誠實商店的魅力！

地址｜台中市南屯區樂田巷2-1號

營業時間｜07:00–19:00

台中南屯區｜黎明新村

黎明新村為1975年最後一批完工的眷村，棋盤狀規劃各街道，隔50-60公尺設置綠地美化，房舍保留前後庭院的空間巧思，早晚都有人在河堤上散步看夕陽，沿岸兩旁大樹底下乘涼聊天，或欣賞溪流的自然生態。巷弄內還有許多特色小店等著你去探索！

地址｜臺中市南屯區干城街

台中南屯區｜山色 SHANSE

隱身在項弄裡的泰式咖哩品牌專門店，店內沒有過多的裝潢，保留老宅最原始的樣貌，店裡木質傢俱與擺設讓給人輕鬆溫暖的感覺。咖哩中白飯是一座山的形狀，超可愛的造型搭配獨特咖哩醬，是你一定不能錯過的項弄隱藏美食！

地址｜台中市南屯區干城街107號

營業時間｜11:30–17:00 (週六日營業至16:00)

台中南屯區｜FOOKI COFFEE ROASTERS

位於黎明新村內的老透天厝，明亮寬敞的空間給人舒適自在的感覺，就像待在家一樣的悠閒。店內的咖啡是老闆自己烘焙，獨特的咖啡香氣吸引許多遊客前往。除了咖啡還有自製的甜點，快找個時間來Fooki Coffee Roasters享受一個輕鬆愜意的下午吧！

地址｜台中市南屯區懷德街63巷16號

營業時間｜12:30–19:30 (週五週六營業至21:30、週日休息)

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)