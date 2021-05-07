台股加權指數7日開在17,032.23點，躍過萬七關卡，資金聚焦在人氣股中鋼（2002）、長榮（2603）、群創（3481）、友達（2409）、華邦電（2344）、聯電（2303）等，在買盤持續拉抬下，指數漲幅逾百點，早盤反彈強勁。

受到首次申請失業救濟金數據表現亮眼的帶動，道瓊工業平均指數連續第2個交易日創歷史收盤新高，由蘋果等科技巨擘領軍拉尾盤。

道瓊工業平均指數5月4日終場上漲0.93％（318.19點）、收34,548.53點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲0.37％（50.42點）、收13,632.84點。費城半導體指數上漲0.77％（23.35點）、收3,066.22點。

第一金投顧指出，盤面連續大回三天後，搭配融資大減百億，指數快速拉回後，盤面反而拉出空間，6日已經露出反彈訊號，傳產仍然是多頭格局不變，鋼鐵、航運報價停止上漲以前不預設高點。

第一金投顧指出，電子產業等待第一季季報開出後，檢視財務數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第二季仍會向上的個股。

近期美國費半打到季線，績優的電子股回到季線將是買點，選股上建議由業績成長強勁、且回檔超過15％的績優個股優先布局，目前面板、鋼鐵、半導體、半導體設備、記憶體、5G 等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

(工商 )