台灣好不容易進了AZ疫苗，卻乏人問津，接種率始終不高，逼得指揮中心決定開放軍人、65歲以上長者施打，免得疫苗放到過期。某電視台男記者為了採訪東京奧運，4月下旬接種AZ疫苗，經歷瘋狂發燒、全身痠痛等副作用，熬過漫長的48小時，終於恢復正常。

「那是一種燒到會昏倒的感覺，想說這病毒株也太強了吧！」蔡姓男記者在臉書PO文，指他上月22日上午9點前往和平醫院接種第一劑AZ疫苗，休息半小時後完全無異狀，沒想到真正的考驗在後頭。

當天下午他漸感無力，打疫苗的左臂有點痠痛、體溫微升。傍晚6點，預防性投藥吃了一顆普拿疼，晚上11點睡前再吞一顆，「接下來卻是惡夢的開始」。

他自述，大約從凌晨2點30分開始，每隔1小時就因高燒驚醒一次，而且有越燒越嚴重的趨勢，想盡各種方法降溫，全身卻發冷；整晚喝了將近4公升的水，直到清晨6點出現盜汗，體溫逐漸下降。

隔天退燒了，身體卻迎來一整天的四肢痠痛，「是那種跑完馬拉松，或羽球瘋狂殺球後的痠痛，手腳完全舉不起來」，睡了一整個下午，才恢復正常。

蔡男強調，接種疫苗的症狀因人而異，他為了出國採訪，所以主動施打，施打後的親身經歷，也是他想分享給其他人的體驗，甚至有一名同事幾天過去了，一點症狀都沒有。

他鼓勵網友若真的有需求，一定要接種疫苗，至少降低染疫風險，事前準備好退燒藥和水，也不可以喝酒，「記得休兩天假，在家睡好睡滿」。

(中時新聞網)