民進黨台北市黨部爆出前黨員趙介佑染毒風波，並牽扯到國策顧問、民進黨中常委黃承國。民進黨前桃園農田水利會會長黃金春表示，蔡英文在處理派系紛爭，明顯跛腳甚至失控，從北到南黨內互打。混亂當中就看正國會與賴清德關係。

民進黨爆出前黨員趙介佑染毒，趙介佑的父親是前台北市黨部評委召集人趙映光，姑姑是前台北市黨部執行長。此事變成民進黨內新蘇連派系何志偉與英系黃承國對槓。無獨有偶，民進黨嘉義市黨部主委黃露慧指控立委王美惠疑似引黑道入黨，黃屬綠色友誼連線，從北到南黨內互打。

黃金春接受《中評社》訪問時表示，蔡英文在處理派系紛爭，明顯跛腳甚至失控，連帶影響民進黨2022、2024佈局，混亂當中就看「正國會」與賴清德關係，若成功結盟，包括英系、蘇系甚至新潮流系的鄭文燦，恐怕通通都要閉嘴。

他認為，英系本身不是組織很強的派系，一旦出況狀，容易成為箭靶，蔡英文在處理派系紛爭，看來跛腳甚至失控，當然會影響2022、2024佈局，2022提名作業恐怕會亂七八糟，接下來看新潮流系的賴清德與鄭文燦，還有蘇貞昌的蘇系，以游錫堃為主的正國會。

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(中時新聞網)