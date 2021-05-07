大陸經商的朱姓男子因認為經營月嫂派送服務、多次以醫師娘身分在媒體接受採訪的女子，對他出言侮辱，4年前朱男透過微信及臉書等，散布女子與人通姦的性愛影片，法官認定朱男觸犯散布猥褻圖畫罪及強制未遂罪，將他判刑7月，可易科罰金定讞。

朱男因王姓女子拒與他聯繫，2017年間他用LINE及社群軟體臉書，散布文字及截圖給她，指稱掌握有她通姦性愛影片，如不與他聯絡或回覆訊息，將把性愛影片傳送予她的親友，王女不理會並報警處理。之後，朱男將性愛影片傳給她的親友、公司及員工。

檢方起訴後，朱男辯稱，月子產業是需要高道德標準的託付產業，王女的通姦行為非僅為私德，而係與公共利益切身相關，他基於善意，將她通姦影片傳給她先生，並截圖他與她先生的對話，並無加重誹謗、散布猥褻圖畫之犯意。

歷審認定，朱男不循理性方式解決問題，竟散布文字及猥褻圖畫而妨害告訴人之名譽，且犯後均未能坦認犯行，迄今未與被害人達成和解或取得她諒解，犯後態度非佳，判刑7月，可易科罰金確定。

(中時 )