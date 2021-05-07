櫃檯買賣中心審議通過凌陽創新(5236)公司上櫃案；中茂(5205)自110年5月7日起預收款券並管制撮合作業。

凌陽創新公司主要從事筆電嵌入式影像處理控制晶片、外接式影像處理控制晶片及電腦週邊裝置微控制晶片之研發及銷售，董事長為黃洲杰，推薦證券商係福邦證券及凱基證券，申請時資本額5億2450萬1000元，109年營業收入為18億2393萬7000元，稅後盈餘為4億6766萬9000元，每股盈餘為9.05元。

中茂能資系統整合科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年5月7日起10個營業日(110年5月7日至110年5月20日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每60分鐘撮合一次)，另依本中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)