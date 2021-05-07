歐股周四開高走低。英國鐵路運輸公司的疲弱業績，拖累旅遊股表現；而食品飲料股則在強勁企業財報下衝上近14個月高點。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.53點或0.12%，為441.02點。英國主要鐵路營運商Trainline公布上一財年出現虧損，拉下旅遊休閒股大跌1.7%，成為表現最差類股。

另外隨著油價下跌，石油股也拖累泛歐STOXX 600表現；而科技股也跟隨美國同業而下挫。

英國央行決定要放慢數兆美元的購債計畫，儘管仍強調該決定不是要改變貨幣政策立場，但似乎已讓投資人感到驚慌。

主要國家央行可能收緊政策的前景，已令市場緊張，人們擔心通膨升幅大於預期，利率的推高可能比預期來的更早。

不過英國央行對經濟復甦樂觀前景，推進富時(FTSE)指數收漲0.5%，來到近14個月高點。

目前泛歐股市上市公司已有超過半數公布財報，其中73%企業業績表現超過預期。

食品飲料股為當日表現最佳的類股。最大助力來自全球最大釀酒商AB InBev，股價收漲5.2%；該集團公布第一季業績優於預期，以及老執行長Carlos Brito即將退位，由北美主管Michel Doukeris接任。

愛爾蘭食品加工公司Glanbia在公布第一季營收表現後，大漲逾10%，成為該類股表現最佳個股。

義大利第二大銀行裕信銀行(UniCredit)漲5%；法國興業銀行漲5.5%。兩家銀行皆報出優於預期季度業績表現。

義大利電信跌5.5%。媒體報導，義大利政府將放棄建立單一寬頻網路的計畫。

醫療健康股跌0.1%。在德國股市上市的美國疫苗公司Novavax和莫德納(Moderna)皆大跌約10%。美國總統拜登(Biden)放棄對新冠疫苗智財權的支持。

(時報資訊)