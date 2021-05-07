因各國樂觀的經濟數據和中澳間緊張局勢不斷的加劇，引發供應短缺的擔憂，致周四(LME)期鋁價格上漲，今年累計至今鋁價已上漲了25%，另外，銅價繼續攀升，亦帶動其餘金屬均漲。
分析師指出，由於澳洲是用於煉鋁的鋁土礦及氧化鋁的主要產地，隨著周四中國宣稱，無限期暫停發改委與澳洲政府的中澳戰略經濟對話，勢必引起供應更加緊張，加上在大宗商品和全球股市急升，以及投資者預計中國打擊汙染治煉廠的行動將限制原料供應之際，推動鋁價累計至今已上漲了25%，而價格或可能再繼續上漲。
終場周四(5/6)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲439美元，報每公噸30,125美元；期鎳上漲41美元，報每公噸17,937美元；期鋅上漲10.5美元，報每公噸2,943.5美元；期鋁上漲44美元，報每公噸2,488.5美元；期銅上漲142.5美元，報每公噸10,092美元；期鉛上漲43美元，報每公噸2,218美元。(商品行情網)
(時報資訊)
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