大陸央視新聞7日報導，當地時間5月6日，中國駐美國大使崔天凱在「新疆是個好地方」視訊會致辭，駁斥西方國家的涉疆謊言，並鼓勵外界了解真實的新疆。

崔天凱表示，長時間以來，新疆深受分裂勢力、極端勢力、暴力恐怖勢力之害，在1990年至2016年間問題尤為突出，針對這些問題，中國政府採取了正確有效的治疆政策，使新疆重現穩定發展的好光景，來自100多個國家的1200多名各界人士曾在過去幾年內參訪新疆，見證了新疆的美好發展。

崔天凱表示，美國等西方國家仍充斥著涉疆謊言，並對中國進行不實的攻擊。他強調，過去40年新疆維吾爾族人口增長了1倍以上，所謂「種族滅絕」的謊言是無稽之談。此外，新疆勞動者完全按照自己的意願選擇職業，包括採花等高收入崗位，都是平等自願簽訂勞動合同，確保各項權益得到保障，新疆人民靠勞動致富，有關「強迫勞動」的謠言嚴重不屬實。

崔天凱認為，美國等西方勢力利用涉疆問題對中國發起大規模政治造謠運動，其根本目的是為了從內部搞垮中國、分裂中國，從而實現自己的政治圖謀。他說，美國偽善行為表現在只允許自己造謠惑眾，卻阻止別人講述真相，美國破壞其他國家穩定、替恐怖主義張目的行為與其信奉的價值觀相違背，與羅斯福總統曾提出的「四大自由」不符。

崔天凱重申，對於其他國家懷揣禍心的行為，新疆事務是中國內政。涉疆問題本質上是反恐怖、去極端化和反分裂問題。中方不會坐視外部勢力搞亂新疆，更遑論任由其藉此分裂中國、阻撓中華民族偉大復興的歷史進程。14億中國各族人民永遠不會讓這種圖謀得逞。

崔天凱強調，美國等西方國家在伊拉克、利比亞、敘利亞等許多地方製造的謊言已經造成悲劇，給世人敲響了警鐘。他希望民眾多聆聽新疆各族人民的心聲，並領略新疆美好的風光，從而了解真實的新疆。

(中時 )